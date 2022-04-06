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【券商點睇】安信稱產能持續釋放助業績增長 首予金力永磁增持評級

股樓投資 12:44 2022/04/06

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金力永磁（06680）去年營業收入40.8億元（人民幣，下同），按年增長 68.8%，其中第四季收入11.62億元，按年、按季分別增長45%及5%，歸母淨利潤4.53億元、按年增85.3%，其中第四季歸母淨利潤1.02億元，按年增長12%、按季倒退22%。安信證券指出，新能源汽車及汽車零部件領域收入增速可觀，風電領域收入基本持穩。去年釹鐵硼磁鋼業務收入37.67億元，按年升64.58%，佔總收入比例92.3%。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

其中，新能源汽車及汽車零部件領域收入達到10.51 億元，按年增長222.7%，佔磁材收入比例為 28.46%、同比提升13.94個百分點；風力發電領域收入8.87億元，與去年基本持平，佔磁材收入比例為24%、按年下降15.17個百分點。公司高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產能由2018年的7,000噸增至去年的1.5萬噸，複合年增長率為28.9%。

【延伸閱讀】第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份，請按【見下頁

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同時，公司還在不斷優化產能布局，建設寧波基地，擴建包頭基地二期項目。據公告，公司規劃至2025年，將建成高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產能每年4萬噸。安信證券預計，金力永磁2022至2024年實現淨利潤7.04億元、8.58億元及10.11億元，對應每凤盈利（EPS）分別為0.84元、1.03元及1.21元。首次覆蓋，給予「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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