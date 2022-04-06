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【名家論市】中國著名經濟學家任澤平 不宜誇大短期因素忽視長綫機遇 十因素支持結構性牛市

股樓投資 12:33 2022/04/06

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著名經濟學家任澤平接受內地訪問時指出，中國宏觀經濟穩中向好的趨勢沒有變，穩增長政策預計仍將繼續出台，中國經濟高質量發展中將湧現更多投資機遇。盡管因疫情反覆、俄烏衝突、美國加息等因素疊加，經濟出現新的下行壓力，然而歷史告訴我們，投資者總是誇大短期因素，忽視長期因素，這就是所謂的動物精神和非理性。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

同時，他認為未來長期有十大樂觀的因素。一是從全球來看，中國經濟正處於上升期，十年內有望成為世界第一大經濟體，成為世界和平與繁榮發展的中流砥柱，構建人類命運共同體。二是中國經濟潛力大，空間廣闊，未來最好的投資機會就在中國。三是中國正在推動新一輪改革開放和高質量發展，將奠定長期繁榮發展的基石。四是今年穩增長是頭等大事，宏觀政策對經濟和市場更加友好。五是新經濟、高端製造業、高技術產業快速增長，新能源、數字經濟爆發式增長，經濟結構持續優化。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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另一方面，六是新基建成為政策重要抓手，為長期高質量發展奠定基礎。七是因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。房地產是周期之母，仍是現階段第一大支柱行業，房地產穩則經濟穩。房地產長期看人口、中期看土地、短期看金融。八是市場均值回歸是不變的規律。九是有些好資產已經超跌，價格低於內在價值，是長期投資者進場的時機。十是世界終將屬於理性樂觀主義者。如果不是樂觀主義者，你就不會對未來有信心，就不會因為資產價格跌過頭了而進場。現在是時候看長遠的時候了。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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