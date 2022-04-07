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【室內設計】夫婦花30萬裝修700呎單位 走日系型格風 愛貓客廳活動空間多 客房盡用3米高樓底

理財智慧 17:38 2022/04/07

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香港不少愛狗愛貓之人，毛爸媽總會希望有較大活動空間予一眾「主子」。不要以為只是空間小才要做收納地台和伸縮餐檯，其實大單位都一樣可以，更有助增強空間感。就如是次要介紹的單位一樣，是位於大埔海日灣，面積約727呎，裝修費約30萬。單位沒有做過大的間隔改動，設計連裝修大約用了2個月。

這是三房一廳單位，居住了2人，包括夫婦二人和小動物。由於單位是新購入，戶主希望提高收納量，所以想在客廳和主人房設計儲物地台，有效解決收納問題。另外因為有飼養小動物，希望可以在客廳節省空間，以給予小動物更多活動地方；戶主同時要求以無印風為主。

裝修設計特點方面是由於戶主有養小動物，設計師決定不在飯廳擺放傳統餐桌椅，而選用了有收納功能的伸縮餐枱櫃，進餐的時可以拉出來使用，不使用時就會收起，可以節省大量空間，增強客廳空間感，亦讓動物有更多活動空間。

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

在客廳方面設計師做了一個儲物地台，可以增加收納之餘，還可以將客廳和飯廳區分得很清楚，令客廳整體感覺更加美觀。為了善用電視地櫃和梳化中間的地方，在中間的位置做了一個薄身儲物櫃，櫃面是軟墊設計，戶主的朋友上來拜訪時可以成為坐著閒聊地方；櫃底則可以增加收納空間。

在主人房方面，女戶主特意要求設計師訂製玻璃飾物櫃，以擺放心愛的毛公仔和飾物；收納地台亦再次出現，床下能放置大型雜物如行李箱，提升單位儲物空間。另一房間戶主原先只要求有一個看電影和玩遊戲的空間，但設計師考慮到單位樓底有接近三米高，不想浪費空間便在房間上增加一張床，增添客房的功能，令整個房間更為實用。

在衣帽間設計師採用了透明玻璃設計，具備通透感。在設計衣帽間時亦遇到困難，設計師要考慮選用那一款照明形式比較適合，如果選用其他形式，燈光方面未必充足，而且房間位置有限，不能選用大範圍照明方法，所以最後決定在櫃內增添射燈，拿衣服時會更加一目了然，避免頂櫃的壓迫感以及有效解決燈光不足的問題。

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費用：

約30萬

*資料及圖片由 Index Design Ltd 提供

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責任編輯：陸盈希

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裝修設計 大埔 海日灣

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