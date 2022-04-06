【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒烏去軍事化 擬效法以色列全民皆兵

俄羅斯與烏克蘭仍未就停火條件達成共識，烏克蘭總統澤連斯基周二（5日）表示，烏克蘭計劃在安全問題上效法以色列模式全民皆兵，而非像瑞士去軍事化。澤連斯基續提出要有安全保證，正與多個盟國討論，但未取得任何國家承諾擔任保證國。

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以色列媒體《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報稱，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二明確拒絕俄羅斯的去軍事化要求，表示烏國不會走向瑞士去軍事化模式，反而計劃在國家安全上效法以色列模式全民皆兵，在所有機構、超市及戲院都設有武裝部隊或國民警衛軍，烏克蘭安全問題在未來十年是首要任務。

澤連斯基堅稱，烏克蘭必須要有一支軍隊保護國民免受俄羅斯侵略，並再次提出再有安全保證，他指正與美國、英國、法國、土耳其、波蘭及以色列等顧問及領導人進行討論，但目前未取得具體保證清單、及承諾會擔任保證國名單。

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澤連斯基續稱，烏克蘭需要一小部分國家組成集團國，願意短時間內為烏克蘭提供武器防禦、提前深入計劃、認真實施制裁的國家，當烏國遭受俄羅斯威脅時，保證國將團結一致，3日內履行責任及阻止侵略。

他表示，烏克蘭在以色列模式下，已無法成為原本希望，享有絕對自由的歐洲國家；但烏克蘭絕不變成威權國，表示烏克蘭若成為威權國家，最終只會輸給俄羅斯，因國民知道為何而戰。

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責任編輯：郭麗明