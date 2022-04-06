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【中國PMI】2020年3月以來最嚴重萎縮 財新服務業PMI僅42

股樓投資 12:26 2022/04/06

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受國內多處城市爆發疫情及防疫措施收緊的影響，3月服務業經營活動明顯收縮，景氣水平較低。3月財新中國服務業PMI跌至42，較上月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。同樣地，跟官方PMI走勢一致，3月製造業PMI錄得49.5，下降0.7個百分點，服務業商務活動指數為46.7，下降3.8個百分點。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次低於臨界點，服務業新定單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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疫情反彈疊加供需雙弱導致服務業用工維持收縮趨勢。3月就業指數連續三個月低於榮枯綫，但較前兩個月略有回升。防疫措施影響運輸出行和服務業用工，導致服務業積壓工作率進一步上升，為2022年以來最高。服務業市場樂觀度減弱。3月服務業經營預期指數在擴張區間內回落，降至2020年9月以來最低，並低於長期均值。部分受調查企業相信疫情將會完全受控，市況將迎來復甦；也有部分企業擔憂疫情對業務運營的困擾仍不知會持續多久，同時俄烏衝突也增加了不穩定因素。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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