【烏克蘭戰爭】澤連斯基斥俄軍如「伊斯蘭國」 控其殺平民為樂

自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基不斷發表視像講話講述情況，及爭取外界支援。澤連斯基周二（5日）在聯合國安理會發表視像講話，斥俄軍殺害平民為樂。澤連斯基同時亦批評聯合國根本無法有效運作，敦促成立類似二戰後的紐倫堡審判法庭，向俄羅斯軍隊追究戰爭罪行。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二曾外訪布查鎮（Bucha），其後在聯合國會議上形容當地情境。他指當地有整個家庭被殺害，平民被割喉致死，有婦女在其子女面前被姦殺。澤連斯基指，俄軍行為與伊斯蘭國等恐怖組織無異，區別僅在俄國是聯合國安理會常任理事國。

澤連斯基警告，布查鎮發生的恐怖事情在烏克蘭其他城市亦有發生。他指責俄軍，已犯下二戰而來最嚴重的暴行。澤連斯基呼籲成立類似二戰紐倫堡審判法庭，向俄羅斯軍隊追究戰爭罪行。

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另外，澤連斯基亦批評安理會，身為旨在打擊侵略和確保和平的關鍵機構卻無法有效運作。澤連斯基引述聯合國憲章第一章第一條指出，聯合國旨在維護和確保各國和平，但現時情況顯然違反第一條款，質問其他條款意義何在。他敦促安理會驅逐俄羅斯，或改革安理會。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）回應澤連斯基，稱對俄軍的指控毫無根據，並指相關指控未得到任目擊者證實。

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責任編輯：李俊儀