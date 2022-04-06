美國加息｜趁加息周息開始轉按較著數？專家話你知點解

美國加息成事實，預期美國加息力度會更大。在預期息口上升，在加息周期下，業主現時將單位轉按鎖定較低利率，兼賺取一些現金回贈也未嘗不可。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明提醍，現時做轉按較有優勢，因為若拆息再上升，銀行沒有太多水位提供優惠。【按此速睇】

*美國加息或提速 應否趁低息轉按？經絡曹德明於《ET財智Talk》為你分析*