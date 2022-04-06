美國加息｜趁加息周息開始轉按較著數？專家話你知點解 股市 13:35 2022/04/06 分享： 美國加息成事實，預期美國加息力度會更大。在預期息口上升，在加息周期下，業主現時將單位轉按鎖定較低利率，兼賺取一些現金回贈也未嘗不可。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明提醍，現時做轉按較有優勢，因為若拆息再上升，銀行沒有太多水位提供優惠。【按此速睇】 *美國加息或提速 應否趁低息轉按？經絡曹德明於《ET財智Talk》為你分析* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 2022/04/01 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 你可能感興趣 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 19:50 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 13:30 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 10:56 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 最新專欄文章 更多 憧憬疫後復甦 炒本地收租股要睇實一個指標 今日 憧憬疫後復甦 炒本地收租股要睇實一個指標 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 今日 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 2022/04/05 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 2022/04/01 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知 2022/04/01 中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知 經濟 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 收息股 藍籌股 新經濟股 中國概念股 目標價 博反彈