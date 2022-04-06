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美國加息｜加息周期開始 拆息升至哪個水平對供樓成本有影響？

股市 15:35 2022/04/06

分享：

美國加息開始，在加息周期之下，本港拆息如何跟隨？拆息升至哪個水平，對供樓成本會有影響？從最優惠利率（P）的角度看，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，拆息部分上次加至2.25厘，對香港才有影響。【按此速睇】

*了解更多加息對按揭影響，按此收看《ET財智Talk》足本版*

欄名 : 3分鐘睇股

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