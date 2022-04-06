美國加息｜加息周期開始 拆息升至哪個水平對供樓成本有影響？ 股市 15:35 2022/04/06 分享： 美國加息開始，在加息周期之下，本港拆息如何跟隨？拆息升至哪個水平，對供樓成本會有影響？從最優惠利率（P）的角度看，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，拆息部分上次加至2.25厘，對香港才有影響。【按此速睇】 *了解更多加息對按揭影響，按此收看《ET財智Talk》足本版* 趁加息周息開始轉按較著數？ 美國加息對拆息影響有幾大？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 2022/04/01 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 你可能感興趣 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 19:50 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 13:30 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 10:56 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 最新專欄文章 更多 吉利汽車175屬偽電動車股要放棄？ 唐牛：當發一場夢不宜再搞 今日 吉利汽車175屬偽電動車股要放棄？ 唐牛：當發一場夢不宜再搞 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 今日 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 2022/04/05 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 2022/04/01 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知 2022/04/01 中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知 供樓負擔 物業交易 港元同業拆息 拆息 經濟 收息股 博反彈 市場動向 宏觀市場 市場交易