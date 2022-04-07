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拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？

股市 13:35 2022/04/07

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點解要留意拆息走勢？何謂拆息、拆息的意義何在？對供樓人士而言，更應留意拆息走勢。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明話你知。【按此速睇】 你可能有興趣->（1）趁加息周息開始轉按較著數？（2）美國加息對拆息影響有幾大？（3）拆息升幾多會影響供樓成本？（4）激活樓市「波叔」更勝林鄭

*了解更多加息對按揭影響，收看《ET財智Talk》足本版*

欄名 : 3分鐘睇股

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