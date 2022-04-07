拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？ 股市 13:35 2022/04/07 分享： 點解要留意拆息走勢？何謂拆息、拆息的意義何在？對供樓人士而言，更應留意拆息走勢。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明話你知。【按此速睇】 你可能有興趣->（1）趁加息周息開始轉按較著數？（2）美國加息對拆息影響有幾大？（3）拆息升幾多會影響供樓成本？（4）激活樓市「波叔」更勝林鄭 趁加息周息開始轉按較著數？ 美國加息對拆息影響有幾大？ 拆息升幾多會影響供樓成本？ 激活樓市「波叔」更勝林鄭 點解要睇實拆息走勢？ *了解更多加息對按揭影響，收看《ET財智Talk》足本版* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 2022/04/01 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 你可能感興趣 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 19:50 2022/04/04 【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看） 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 13:30 2022/04/01 【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看） 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 10:56 2022/04/04 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 最新專欄文章 更多 Tesla（TSLA.US）業績前短炒策略 憧憬馬斯克「Master Plan」第三階段出爐？ 今日 Tesla（TSLA.US）業績前短炒策略 憧憬馬斯克「Master Plan」第三階段出爐？ Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 2022/04/06 Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 2022/04/06 中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 2022/04/05 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 2022/04/01 美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？ 供樓負擔 物業交易 港元同業拆息 拆息 經濟 收息股 博反彈 市場動向 宏觀市場 市場交易