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【中國疫情】恒隆捐資300萬人民幣支援內地抗疫工作　200萬用於助上海抗疫

Hot Talk 11:35 2022/04/06

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【中國疫情】恒隆捐資300萬人民幣支援內地抗疫工作　200萬用於助上海抗疫

上海分區封城下發現確診個案大增，內地單日新增20,472宗新冠病毒感染個案，惟兩年疫情以來單日最多個案，單計上海就佔17,077宗。恒隆地產 （00101） 公布，透過「恒隆抗疫基金2.0」加碼捐資300萬元人民幣，支援受疫情影響嚴重的內地城市，為社區民眾提供防疫及生活物資，當中包括向上海市慈善基金會捐贈200萬元人民幣，支持上海市靜安區及徐匯區抗擊疫情。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，密切關注內地的疫情發展，並積極配合政府完善「動態清零」相關政策舉措，希望此次捐資能夠為內地的疫情防控工作提供針對性的支援。

恒隆陳啟宗：政府考慮不周令防疫政策事倍功半 香港與世隔絕損失巨大，可見【下一頁】

「恒隆抗疫基金」2020年成立，連同今次再捐資數目，累計捐款逾2,000萬元人民幣，當中包括今年初捐資600萬港元用於資助香港特區政府「方艙醫院」的營運，並向前線抗疫人員、基層家庭及獨居長者等提供防疫及生活物資。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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港股 疫情 慈善基金 陳啟宗 恒隆地產（00101）

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