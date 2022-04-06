【蘋果銷情】AirPods 3需求疲弱　郭明錤爆蘋果訂單下調逾30%

蘋果（Apple）去年在第二場秋季發布會上推出新無線耳機AirPods 3，雖然比起AirPods 2增加不少實用功能，但可惜市場反應一般。天風國際證券分析師郭明錤昨（5日）在Twitter上爆料，指蘋果錯判市場情況，AirPods 3需求弱於AirPods 2，因此蘋果在今年第2季、第3季，已下調逾3成訂單。

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郭明錤在Twitter發文指，由於蘋果產品細分策略失敗，導致AirPods 3的需求弱於AirPods 2，因此蘋果將AirPods3 第2季、第3季的訂單下調逾30%。同時，為避免重複錯誤，蘋果或會在推出AirPods Pro 2後，將AirPods Pro停產。

郭明錤認為，是次情況對蘋果AirPods系列產品來說，也是一個警訊，明確看到消費者對AirPods 3的新賣點沒有太大興趣，不願為AirPods 3多付50美元（約391港元）。郭明錤嘢指，若蘋果再沒有更多創新功能，AirPods天花板價也只值249美元（約1,950港元）。

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責任編輯：曾曉汶

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