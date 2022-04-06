  • 25°C
香港時間 : 2022406日 (三) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果銷情】AirPods 3需求疲弱　郭明錤爆蘋果訂單下調逾30%

科技 11:27 2022/04/06

分享：

蘋果（Apple）去年在第二場秋季發布會上推出新無線耳機AirPods 3，雖然比起AirPods 2增加不少實用功能，但可惜市場反應一般。天風國際證券分析師郭明錤昨（5日）在Twitter上爆料，指蘋果錯判市場情況，AirPods 3需求弱於AirPods 2，因此蘋果在今年第2季、第3季，已下調逾3成訂單。

【蘋果動向】蘋果WWDC全球開發者大會6月舉行　聚焦系統更新

【蘋果動向】首款極限運動Apple Watch將登場？　蘋果新專利露端倪

郭明錤在Twitter發文指，由於蘋果產品細分策略失敗，導致AirPods 3的需求弱於AirPods 2，因此蘋果將AirPods3 第2季、第3季的訂單下調逾30%。同時，為避免重複錯誤，蘋果或會在推出AirPods Pro 2後，將AirPods Pro停產。

郭明錤認為，是次情況對蘋果AirPods系列產品來說，也是一個警訊，明確看到消費者對AirPods 3的新賣點沒有太大興趣，不願為AirPods 3多付50美元（約391港元）。郭明錤嘢指，若蘋果再沒有更多創新功能，AirPods天花板價也只值249美元（約1,950港元）。

【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關

責任編輯：曾曉汶

另外，蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
2022/04/04
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
2022/04/05
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
2022/04/04
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
【蘋果動向】專攻中小企客戶　蘋果於美國推出訂閱服務
2022/04/01
【蘋果動向】專攻中小企客戶　蘋果於美國推出訂閱服務

你可能感興趣

【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
11:12 2022/04/04
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
11:00 2022/04/05
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
10:34 2022/04/04
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
Apple AirPods 產品 5G 耳機 Twitter iPhone

下一篇文章

【網絡監管】歐盟「數位市場法案」或要求超大型網絡平台　繳交年淨收入0.1%監管費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？
【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關
【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量
【蘋果動向】首款極限運動Apple Watch將登場？　蘋果新專利露端倪
【蘋果動向】首款極限運動Apple Watch將登場？　蘋果新專利露端倪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款