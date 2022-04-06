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【職場熱話】年輕人職場難有機會？ 絕多公司要求至少有數年經驗 學生哥：你不讓我返工哪有經驗？

理財智慧 16:17 2022/04/06

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不少求職者在尋找公司時，看見要有一定的工作經驗或相關學歷，儘管有興趣都可能會卻步，擔憂自己未能滿足其要求。近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己還是學生，但在求職網上看見不少公司都要求有數年經驗，因而不滿稱不先給其經驗，他又怎麼會有經驗。

樓主指最近在找工作，發現很多工作都寫明要至少多少年經驗和其他要求等。他不滿稱社會說要給機會年輕人，還沒畢業怎麼會有經驗？就是先要上班才有經驗，因為他沒經驗所以不獲聘用，那他何來會有經驗呢？

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「明明只是入門級的工都要寫有幾年經驗，不然到時怎樣壓你價」、「我試過面試他說要一年經驗，但我剛畢業都給我去見」、「你面試正正常常其實就可以」。

【職場熱話】數碼港是全港最差上班地點？ 交通不便膳食又參差 港男：唯一優點是親親大自然下一頁

亦有網民指「其實無經驗都可以照報，反正現在網上交履歷表零成本」、「重點是社會說給機會，不是公司企業。其實所謂工作經驗有做過Intern多數就可以」、「很多人在讀書時會做兼職或Intern拿經驗，甚至Gap Year做全職。你讀書無長遠打算，畢業無經驗，履歷表無工作經驗填不能怪人」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：陸盈希

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