▲ 【股市展望】盛寶金融：次季資產市場受三因素影響 料中國政策將變得更加寬鬆

盛寶金融（Saxo）公布第二季度展望，盛寶首席經濟學家兼首席投資官 Steen Jakobsen認為三個週期同時影響市場，1)新冠疫情和烏克蘭戰爭造成的持續供應緊縮；2)通脹上升背景下的資產重新定價；3)美聯儲新的緊縮週期在3月啟動並將繼續。

Steen Jakobsen指，這些最終將導致2個關鍵結果。首先，在戰略宏觀層面上，增加對能源和國防優先事項的支出以及供應鏈多元化，以消除戰略行業單一環節出現斷裂而影響全局的情況。其次，實際利率的負值程度走高，這表明全球經濟將大幅提高生產力，遠離短期財務收益和尋租，轉向有形資產、基礎設施和對社會契約的重新關注。

料中國政策將變得更加寬鬆

盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝表示，去年作為中國主要增長動力的出口業今年將面臨困難。能源和大宗商品價格的上漲已經惡化了中國的貿易條件，對其出口的需求也可能再未來幾個季度放緩。加上新冠疫情在主要城市，尤其是上海的重新爆發，使中國今年5.5%的增長目標面臨挑戰。正是在這種背景下，國務院副總理劉鶴上月在國務院金融穩定與發展委員會特別會議上承諾以更加寬鬆的政策提振經濟，並暗示要減少對電子商務平台的監管壓力，並更多地支持房地產行業。

盛寶股票策略主管Peter Garnry表示，戰爭和隨後對俄羅斯的嚴厲制裁使世界陷入了不可預測的環境。當未來變得更加不確定時，預防原則指示股票風險溢價應該上升，因此股票估值會下降。

債市已入熊

同時，高通脹本質上是對資本增加壓力，提高了資本回報的門檻，因此通脹會以無情的方式過濾掉較弱和非生產性的公司，低利率和過剩資本幫助殭屍公司的残喘存活的日子已經結束。而世界上最大的一些公司將最晚受到財務狀況收緊的打擊，不過它們也有定價權，可以比小公司更長期地將通貨膨脹轉嫁給客戶。

至於美國收水政策方面，盛寶高級固定收益策略師Althea Spinozzi認為，「我們已經進入債券熊市，收益率注定會大幅上升。在這種環境下，美國國債等傳統避風港將無法保護尋求多元化投資組合的投資者。」

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編輯:姚卓然