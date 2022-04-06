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【電動車】通用汽車夥本田挑戰Tesla　擬2027年生產逾百萬電動車

科技 12:15 2022/04/06

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通用汽車（GM）與本田（Honda）合作，計劃在2027年起生產數百萬輛電動車，目標是在銷量上擊敗Tesla。（法新社）

通用汽車（GM）早前宣布由2024年起，為本田（Honda）製造兩款SUV電動車的計劃。日前兩間公司再擴大合作，宣布將基於全新聯合平台，開發一系列價格較低的電動車，計劃在2027年起生產數百萬輛電動車，目標是在銷量上擊敗Tesla。

【電動車】Tesla車尾鏡頭畫面顯示延遲　美召回逾900輛電動車

將討論電池技術合作　降低成本

小型跨界車（Compact crossover vehicles）是世界上銷量最大的汽車領域，年產量超過1,300萬輛。通用汽車和本田都表示，新計劃是針對「大眾負擔得起」的電動車，包括小型跨界車。它們將使用通用汽車的Ultium電池技術建造，並計劃在2027年時生產數百萬輛電動車。另外，兩間公司將討論未來電動車的電池技術合作，以進一步降低成本。

【芯片荒】福特汽車將售「缺芯」Explorer SUV　後排座位沒冷氣也照賣？　

通用汽車行政總裁Mary Barra指出，新計劃中的電動車定價，將低於雪佛蘭（Chevrolet）Equinox SUV的3萬美元（約23.5萬港元）價格。她強調：「我們有一個很重要的目標，就是在2027年的美國電動車銷量，將比任何公司包括Tesla都要多。」要達成這一目標，則需要擴大汽車種類範圍，Barra表示通用汽車將迅速擴大規模，並計劃推出各種小型到大型的電動車。

該新計劃也是通用汽車推動其全球產品和營運，在2040年前實現碳中和的一部分，並計劃於2035年前消除美國輕型汽車的尾氣排放。

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責任編輯：陳卓賢

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