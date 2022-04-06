【職場熱話】易緊張不宜尋高薪厚職？ 打工仔面試曾暈倒入院 欲轉工又憂壓力倍增感兩難

無論是學生還是打工仔都有試過面試吧？緊張是人之常情，但若然會緊張到影響生活，可能要自我調節一下心態或另尋解決方法。近日有網民在「連登」討論區發文指他很容易會感到緊張，試過在面試時暈倒入院，現在想獲取更高薪金又對另尋工作增添壓力感到煩惱。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】求安穩做筍工 VS 追求夢想 30歲港男欲轉行做護士 卻對前路感迷惘【下一頁】

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

有網民認為「情況和你差不多，但為了有更好未來都要克服。驚和緊張大多數源自未知，轉了再算」、「會轉工但看多點上司、文化和工作量」；有人認為「其實已經是精神病」。

亦有網民指「工資高自然精神壓力大，接受不到寧願找少點」、「一個人找多少錢其實不單和個人能力有關，但更重要是承受壓力能力。承受到更多就可上到更高」、「工資低也可以壓力大，當然選工資高」、「盡責千萬別升，上司下屬有問題你也會覺得是自己問題」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希