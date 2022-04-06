【職場熱話】同事不能成朋友？ 打工仔呻舊公司同事難合作 「不同流合污就當你是敵人」

同事間若能好好相處當然有助提升工作效率，但若然相處不好除了影響工作能力，還可能會影響日常心情。近日有網民在討論區發文指根據他以前的經驗，同事是不能成為朋友的，不與他們做朋友或同路人便會孤立你，因此直言無謂與他們稱兄道弟。

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有網民認為「做好自己，時候一到各自講再見。你不會記得人，別人也不會記得你」、「職場那有真朋友，不要天真，基本上全部都是敵人」、「份糧包擦鞋，見人講人話見鬼講鬼話，還有所謂團隊精神關心同事，離職就全部沒有了」。

亦有網民指「我認為不是朋友都不一定是敵人，過得人過得自己就可以」、「不是一句你不理他就可以獨善其身，尤其那些非黑即白的上司或任何權力高過你、以至可以用各種方式侵犯你的人，根本避不開」。

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責任編輯：陸盈希