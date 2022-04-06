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【烏克蘭戰爭】捷克向烏提供坦克 為歐盟首國

環球政治 11:10 2022/04/06

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烏克蘭布查發生平民被殺事件，引起多國譴責及加強制裁俄羅斯。捷克更向烏克蘭提供坦克及戰車等軍備，成為首個向烏克蘭提供上述軍備的國家。北約也將於本周討論向烏克蘭運送更多武器。

【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐美料再制裁俄 【下一頁】

捷克公營電視台於Twitter播放一段影片，顯示一輛火車載有各5輛坦克及戰車，指這批是捷克與北約盟國商定向烏克蘭提供的軍備。

路透社周二（5日）引述捷克國防消息人士，證實捷克正向烏克蘭運送T-72坦克及BVP-1步兵戰車，但以安全問題為由拒絕提供運送軍備詳情。

英媒引述捷克官員表示，捷克過去數周一直在向烏克蘭提供一系列軍備，包括蘇聯設計的 T-72坦克、步兵戰車、裝甲運兵車和榴彈砲。

而該名捷克國防官員指，捷克認為向烏克蘭提供軍備是唯一可阻止俄軍犯下更多暴行的舉動，也透露至今都是向烏克蘭贈送而非銷售坦克。

捷克防長Jana Cernochova表明不會確認或否認捷克對烏克蘭的援助細節，但保證捷克正盡其所能協助烏克蘭，包括提供輕型及重型軍事裝備。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基強調俄烏和談必須繼續 或未能與普京會晤 【下一頁】

該國國防部發言人表示，自俄羅斯及烏克蘭於2月24日爆發戰爭以來，捷克已向烏克蘭提供了價值近4,500萬美元（約3.51億港元）的軍事援助，但拒絕提供任何進一步細節。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約盟國將在周三（6日）和周四（7日）的外長會議上，討論向烏克蘭運送更多武器的問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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