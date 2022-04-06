【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐盟或制裁俄石化燃料（第二版）

烏克蘭首都基輔附近地區被指曾發生平民遭俄羅斯軍隊屠殺，引發西方國家激烈反應。美國與盟友估計在周三（6日）宣布新一輪俄羅斯制裁，包括禁運俄羅斯煤炭及禁止經海陸兩路入口俄商品等。同時，有傳俄羅斯總統普京的兩名女兒亦成為制裁目標。歐盟周三（6日）宣布再增制裁。

（第二版馮德萊恩追加制裁）

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歐盟委員會於周二（5日）提議進一步制裁俄羅斯，包括禁止俄羅斯煤炭入口﹑不允許俄羅斯商品經陸路或海運入口歐盟﹑制裁俄國財閥及其家人與禁止部分機器出口。同時，歐盟亦加強制裁俄國金融機構﹑國營企業及俄國官員與定其家人。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）確認新制裁，今次亦是歐盟首次同意禁止入口俄羅斯其中一大能源供應。新制裁亦全面禁止與俄羅斯數間銀行交易，其中3間已遭剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。美國據報亦考慮針對俄國金融機構加大制裁，包括多間銀行。

馮德萊恩周三在歐洲議會發表對俄新制裁時表示，將會再追加制裁，有可能針對俄羅斯石油入口及俄羅斯從石化燃料獲得的利益。

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有指，美國與盟友的新制裁中，打算納入俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒Maria Vorontsova及Katerina Tikhonova。兩人均為普京與前妻Lyudmila Putina所生，分別36及35歲。但名單尚未公布，暫時未知制裁目標是否已知普京的兩名女兒。

普京甚少提及私生活，僅在2013年承認與Lyudmila Putina離婚，克里姆林宮其後確認兩人婚姻結束。Maria Vorontsova及Katerina Tikhonova亦長年遠離公眾關注，多數俄羅斯人甚至不知兩人容貌。

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責任編輯：吳漢培