【網絡監管】歐盟「數位市場法案」或要求超大型網絡平台　繳交年淨收入0.1%監管費

▲ 歐盟反壟斷局局長Margrethe Vestager表示，這項監管費將能為歐盟委員會每年帶來2,000萬歐元（約1.7億港元）至3,000萬歐元（約2.5億港元）的收入。（法新社）

針對科技行業龍頭或造成壟斷市場的情況，歐洲議會和歐盟理事會的談判代表早前已就「數位市場法案」（Digital Markets Act）達成政治協議。《路透社》日前披露的歐盟文件指出，倘該法案最終獲得通過，超大型網絡企業每年將面臨高達年淨收入0.1%的費用，以支付監督遵守歐盟新規則的費用。

【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法 將損害WhatsApp加密

該歐盟文件顯示：「年度監督費的總金額應以歐盟委員會根據規例承擔的監督任務估計成本為基礎，該費用不得超過超大型網絡平台（或超大型搜索引擎）提供者上一財政年度全球年淨收入的0.1%。」該文件也提到，費用應與平台服務的規模相稱。而當中提到的超大型網絡平台，定義為月度活躍用戶達到4,500萬或以上的平台。

維基百科不屬徵收範圍內

不過，一些大型的線上平台和搜索引擎的非營利性供應商，則免於這項收費，此舉將有利於維基百科和研究機構等公司。

【數據管理】歐洲禁收集用家數據 Meta揚言或撒離歐洲

作為歐盟的執行機構，這是歐盟委員會第一次徵收該類監管費用。《路透社》認為，此舉將有助歐盟委員會尋求新的收入來源，以便在疫情後推動該地區的經濟增長，並促進更綠色和更數碼化的經濟。據悉，歐盟委員會將需要數十名專家來執行新的技術規則。

歐盟反壟斷局局長Margrethe Vestager表示，這項監管費將能為歐盟委員會每年帶來2,000萬歐元（約1.7億港元）至3,000萬歐元（約2.5億港元）的收入。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢