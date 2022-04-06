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【本港經濟】香港3月標普全球PMI跌至42、連續三月收縮　創2020年4月最大跌幅

股市 10:12 2022/04/06

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【本港經濟】香港3月標普全球PMI跌至42、連續三月收縮　創2020年4月最大跌幅

受新冠疫情持續拖累，本港上月採購經理指數（PMI）跌至近2年低位，由2月份的42.9跌至3月份的42，並連續3個月低於50，處於收縮水平。

標普全球公布，受到疫情持續困擾，私營經濟連續三月收縮，企業新增的產出量和訂單量連續3個月下跌，而在第五波疫情持續衝擊下，3月份下跌速度亦見加快。至於中國針對疫情實施分區封城等封閉管理，令企業從內地新接的訂單量繼續縮減。至於海外訂單，情況也大致相約。

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，面對第五波疫情的不利影響，以及相應的禁足措施，香港特區私營經濟3月有萎縮加劇的跡象。3月份香港供應鏈緊張因內地疫情封城措施變得更脆弱，而烏克蘭局勢則加劇價格壓力，兩者都使企業營運百上加斤，因此預料第一季會出現收縮。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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編輯：姚卓然

疫情 經濟 香港 PMI

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