【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）

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市場續憂慮儲局5月啟動縮表，美國10年期債息報2.6厘，納指跌2.2%，夜期失守22000關，跌102點，收報21989點，中概股下跌，納指金龍中國指數跌1.7%，收報7447點。美團ADR低港股收市價2.6%。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅 滙豐ADR 53.65 -0.1% 美團ADR 156.73 -2.6% 騰訊ADR 372.79 -2.2% 阿里巴巴美股 105.50 -1.9%

北水開閘後，即扭轉假期前的走資趨勢，重新吸資6.4億元，中海油 （00883） 吸資最多，達12.1億元，股價急升5.2%，收報11.7元，其次是中海外 （00688） ，吸資9.3億元，股價亦升5.8%，第三是美團 （03690） 吸資9億元，不過股價跌3.7%。

北水數據：

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即市數據：

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市場憂儲局加快收緊貨幣政策，美股下挫，道指跌280點，港股假後承接低開282點，其後走勢反覆向下，跌幅擴大至逾400點，恒生指數收報22080點，跌421點，成交1342億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；中海油 （00883） 、中海外 （00688） 逆市升逾5%；開拓藥業 （09939） 飈升近1.1倍。

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焦點新聞：

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【本港經濟】香港3月標普全球PMI跌至42、連續三月收縮 創2020年4月最大跌幅

即市走勢：

【03：00】夜期跌102點，收報21989點

【21：57】夜期失守22000關，跌214點，報21877點

【19：57】夜期跌107點，報21984點。

【18：41】夜期跌61點，報22030點。

【16：10】恒生指數收報22080點，跌421點，成交1342億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；中海油 （00883） 、中海外 （00688） 逆市升逾5%；開拓藥業 （09939） 飈升近1.1倍。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

【16：00】恒生指數U盤前跌457點，報22044點。

【15：46】阿里巴巴 （09988） 尾市跌半成，低見107.3元。美團 （03690） 跌4%；騰訊 （00700） 跌2%。

【15：37】恒指跌401點，報22101點；科指跌4%，報4580點。

【15：20】【高息股攻略】波羅的海指數9連跌、中遠海控東方海外齊跌 券商料哪家今年股息率逾15厘？

【15：12】港股尾市跌287點，報22215點；科指跌3.1%，報4621點。

【15：02】上證升0.02%；深證跌0.5%；創業板指跌1.2%。

【14：54】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 午後逆市升逾1%；聯通 （00762） 跌0.3%；中電信 （00728） 升0.6%。

【14：47】中海外 （00668） 最新升逾7%，股價破頂高見26.9元。

【14：43】成交12周年的小米 （01810） ，股價隨市跌逾2%，低見13.52元。

【小米1810】小米成立12周年 雷軍微博發多張舊照片、包括小米舊logo及「剪刀手自拍」

【14：41】香港航天科技 （01725） 升近兩成，高見17.16元。

【14：35】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 午後續跌逾4%；美團 （03690） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【14：28】港股午後反覆跌逾300點，恒指跌322點，報22181點；科指跌3.2%，報4616點。

【14：18】港交所 （00388） 跌逾3%，低見359元。

【14：17】【大行報告】贛鋒鋰業跌逾5% 大和：鋰產能增長能見度高、惟採購澳洲鋰輝石作價高於預期、削目標價三成至164元

【13：54】B&D （01780） 挫逾四成，低見1.13元。

【13：48】恒指跌幅略收窄至282點，報22220點。

【13：48】三桶油、內房股逆市上升，其中，中海油 （00883） 、中海外 （00688） 分別升6%。

【內房反彈】蘭州降買樓首期比例、深圳3月新屋成交回升 內房逆市轉強、中海外升6%創近兩年高

【13：39】AEON （00900） 績後升逾3%，破頂高見5.19元。AEON全年純

利3.4億元，按年增長13.6%，派末期股息每股22仙，按年增22.2%。

【13：31】內房股升幅擴大，其中藍籌股中海外 （00688） 升逾5%；潤地 （01109） 升逾3%。另外，雅居樂 （03383） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升近2%。

【13：30】【大行報告】花旗劉顯達薦4隻「香港重開」概念股 受惠本土需求積壓及首期5000元電子消費券派發

【13：28】中海油 （00883） 最新升逾6%，破頂高見11.82元。另外，中石油 （00857） 升逾3%；中石化 （00386） 升0.7%。

【13：10】中海油 （00883） 午後升幅擴大至逾5%，破頂高見11.76元。

【13：05】港股午後初段跌約360點，報22144點。科指跌3.5%，報4600點。

【12：00】恒生指數半日跌320點，報22181點，成交707億元。科指跌3.2%，報4618點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌4%，三桶油逆市升，中海油 （00883） 升逾4%破頂；開拓藥業 （09939） 飈升1.4倍。

【11：42】港股中午收市前跌近350點，報22158點，跌344點；科指跌3.3%，報4612點。

【11：32】上證半日跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌1.3%。

【11：28】【股市展望】盛寶金融：次季資產市場受三因素影響 料中國政策將變得更加寬鬆

【11：23】【恒生科指】硬件股跌幅靠前、舜宇大跌8% 阿里巴巴跌近半成

【11：15】中海油 （00883） 最新升逾4%，破頂高見11.58元；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【11：05】恒指最新跌391點，報22112點；科指跌3.5%，報4601點。

【10：59】歐美將於日內推出新一輪制裁俄羅斯措施，俄鋁 （00486） 跌近6%，低見4.42元。

【10：50】科指跌3.6%，報4596點，ATMXJ分別跌逾2%至4%。

【10：42】中遠海控 （01919） 跌幅擴大至逾8%，低見13.42元。

【10：34】贛鋒鋰業 （01772） 股價跌逾4%，贛鋒鋰業公布合資鋰精礦產能升33%。

【10：32】【內房危機】佳兆業與招商蛇口、長城資產簽戰略協議 佳兆業續停牌、佳兆業美好升13%

【10：26】開拓藥業 （09939） 升勢回順，最新升近1.1倍，報29.15元，今早曾高見46元。

【10：20】舜宇 （02382） 跌逾9%，低見114.2元；瑞聲 （02018） 跌逾4%，低見18.42元。

【10：10】港交所 （00388） 跌近3%，低見359.4元。

【10：06】歌禮製藥 （01672） 續升逾2%，早段高見6.22元。歌禮製藥此前公布新藥完成浙江首單銷售。

【新冠口服藥】歌禮製藥向香港遞交利托那韋上市許可申請、浙江省完成首單銷售

【10：03】綠景中國 （00095） 逆市升三成，高見1.51元。

【10：02】恒指最新跌約430點，報22071點；科指跌3.6%，報4600點。

【09：58】三桶油上揚，其中，中海油 （00883） 逆市升逾3%，破頂高見11.5元；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.7%。

【09：56】中遠海控 （01919） 跌逾6%；東方海外 （00316） 跌半成。

【09：52】內房股逆市向上，中海外 （00688） 逆市靠穩升0.4%；潤地 （01109） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升近1%；碧桂園 （02007） 轉升0.6%。

【內房危機】內地多城進一步放鬆調控 涉鬆限購、降首付、購房補貼等

【09：51】【汽車經銷商】美東汽車收購保時捷經銷商、去年收入增長14% 股價下跌逾2%

【09：50】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新跌逾4%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：40】碧桂園3月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元人民幣，按年跌42.9%，碧桂園股價跌近2%。

【內房危機】惠譽下調碧桂園違約評級展望至「負面」 指碧桂園銷售額下跌、槓桿比率高於大部分投資級同行、股價跌約1%

【內房銷售】碧桂園上月銷售額按年跌43% 一文看清內房3月銷售數據（不斷更新）

【09：33】開拓藥業 （09939） 曾升近2.3倍，高見46元，最新升1.7倍，報37.6元。

【09：32】大市開市後跌幅擴大至近400點，恒指跌382點，報22120點。

【09：23】恒生指數開報22220點，跌282點。科指跌2.8%，報4638點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 跌半成。

【09：14】期指開報22244點，跌230點。

【08：59】恒指黑期跌約246點，報22364點。道指期貨跌24點，報34616點。

【07：56】【新冠疫苗】開拓藥業宣布旗下普克魯胺可有效降低住院或死亡率 並可顯著持續降低新冠病毒載量

【07：45】港股ADR收報22234點，跌267點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.83元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報380.97元，較港收市價低9.03元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.72元，較港收市價低4.98元或4.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】市場憂聯儲局加快收緊貨幣政策，儲局理事、獲提名為副主席的布雷納德（Lael Brainard）料最快5月縮表，美10年債息高見2.56厘，加上歐美醞釀針對俄羅斯實施新一輪制裁，道指收市跌280點或0.8%，報34641點；標指挫1.25%，報4525點；納指挫2.26%，報14204點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩