【港股市況】恒指假後低開282點　阿里巴巴、美團跌4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂儲局加快收緊貨幣政策，美股下挫，道指跌280點，港股假後承接低開近300點。恒生指數開報22220點，跌282點。科指跌2.8%，報4638點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 跌半成。

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即市走勢：

【09：33】開拓藥業 （09939） 曾升近2.3倍，高見46元，最新升1.7倍，報37.6元。

【09：32】大市開市後跌幅擴大至近400點，恒指跌382點，報22120點。

【09：23】恒生指數開報22220點，跌282點。科指跌2.8%，報4638點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；京東 （09618） 跌半成。

【09：14】期指開報22244點，跌230點。

【08：59】恒指黑期跌約246點，報22364點。道指期貨跌24點，報34616點。

【07：56】【新冠疫苗】開拓藥業宣布旗下普克魯胺可有效降低住院或死亡率 並可顯著持續降低新冠病毒載量

【07：45】港股ADR收報22234點，跌267點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.83元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報380.97元，較港收市價低9.03元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.72元，較港收市價低4.98元或4.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】市場憂聯儲局加快收緊貨幣政策，儲局理事、獲提名為副主席的布雷納德（Lael Brainard）料最快5月縮表，美10年債息高見2.56厘，加上歐美醞釀針對俄羅斯實施新一輪制裁，道指收市跌280點或0.8%，報34641點；標指挫1.25%，報4525點；納指挫2.26%，報14204點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩