▲ 【Twitter】Twitter宣布測試編輯功能 稱與馬斯克「公投」無關

Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）成為Twitter單一最大股東後，馬斯克發起「公投」詢問是否支持加入編輯（Edit）功能。Twitter最新表示，正測試一個編輯按鈕，但表示事件與馬斯克「公投」無關。

Twitter表示，自去年開始已研究編輯內容功能，稱並非從「公投」中取得靈感。Twitter此前曾提及有關工作，但有網民質疑是愚人節「整古」。Twitter表示，將在未來數月讓付費版本Twitter Blue用戶優先測試。

Twitter 消費產品副總裁Jay Sullivan表示，編輯功能是網民多年來一直最想要的Twitter功能，網民希望能修改錯誤、拼寫錯誤及熱門話題。

不過，他強調編輯按鈕可能會增加Twitter誤導性內容的數量，表示在進行這項工作時，保護公開對話的完整性是首要任務。

目前，為了修改推文中的錯誤，用戶必須將其刪除並重新發送推文。

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責任編輯：梁浩碩