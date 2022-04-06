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【WWDC22】蘋果全球軟件開發者年會將於6月6日線上舉行　聚焦 iOS 16及macOS 13

Hot Talk 08:28 2022/04/06

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【WWDC22】蘋果全球軟件開發者年會將於6月6日線上舉行　聚焦 iOS 16及macOS 13

美國蘋果公司（美：AAPL）全球軟件開發者年會（WWDC）將於6月6日至10日再度以全線上形式舉辦，市場聚焦 iOS 16與macOS 13。

蘋果指，有了前2年的成功經驗，WWDC22將展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的最新創新成果，並讓開發人員訪問及連接蘋果工程師和新科技，學習如何打造更具突破性的應用程式和互動體驗。

市場預計蘋果今年將聚焦iOS 16與macOS 13。就iOS 16，或針對Widget小工具進行改良，並可能會移除幾款就產品的支援，包含iPhone SE 第一代、iPhone 6S以及iPhone 6S Plus。而macOS 13則將會有更多與iOS整合的內容，

蘋果今年亦宣布也將再次推出「Swift Student Challenge」學生挑戰賽，為年輕的學生開發者以Swift Playgrounds展現出他們的程式編碼技能。

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編輯：姚卓然

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美股 軟件 蘋果（Apple，美：AAPL） watchOS macOS iOS WWDC

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