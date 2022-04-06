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【Twitter】馬斯克疑本周初出售37萬股Twitter　股價即插2.3%　今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

股市 22:04 2022/04/06

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【Twitter】馬斯克今年以來斥近206億購買Twitter股份　自1月底以來幾乎每日入貨

Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）周一（4月4日）突然披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權。文件顯示，馬斯克自1月底以來，幾乎每日都買入Twitter股票。周三（6日）開市前，Twitter 披露文件顯示，馬斯克擁有7311.50萬股Twitter股票，較周一所披露的7348.69萬股減少約37.19萬股，持股比例從9.2%降至9.1%，意味馬斯克或在Twitter 大漲後減持。

Twitter股價周二續升2%，收報50.98美元。周三Twitter股價開市即插2.37%，現報49.77美元。

馬斯克入股後獲任命為Twitter董事：「未來數月推重大改進」、股權曝光後曾發起公投，詳情請看【下一頁】

根據提交給美國證交會的文件，馬斯克自1月31日以來一直購買Twitter股票，持續至4月1日，並於3月14日突破5%的門檻，合共斥26.4億美元（205.9億港元）。當中，最大一筆交易發生於2月7日，當時他購買了逾480萬股，價值1.76億美元。

文件顯示，馬斯克擁有73,115,038股Twitter股票，按最新收市價計算，總值37.3億美元。

【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中港6名富豪晉身百大之列

【Twitter】馬斯克入股Twitter有古怪？　外媒分析：或成SEC調查把柄

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

責任編輯：梁浩碩

美股 馬斯克 Twitter（美：TWTR） Tesla Twitter

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