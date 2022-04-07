【Twitter】馬斯克否認本周初出售37萬股Twitter　今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

▲ 【Twitter】馬斯克今年以來斥近206億購買Twitter股份 自1月底以來幾乎每日入貨

Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）周一（4月4日）突然披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權。文件顯示，馬斯克自1月底以來，幾乎每日都買入Twitter股票。周三（6日）開市前，Twitter 披露文件顯示，馬斯克擁有7311.50萬股Twitter股票，較周一所披露的7348.69萬股減少約37.19萬股，持股比例從9.2%降至9.1%，令市場質疑馬斯克或在Twitter大漲後減持。

不過，馬斯克於Twitter表示並沒有出售Twitter股份，解釋指最初文件提交的股份數量不正確。

Twitter股價收50.77美元，跌0.4%。

根據提交給美國證交會的文件，馬斯克自1月31日以來一直購買Twitter股票，持續至4月1日，並於3月14日突破5%的門檻，合共斥26.4億美元（205.9億港元）。當中，最大一筆交易發生於2月7日，當時他購買了逾480萬股，價值1.76億美元。

文件顯示，馬斯克擁有73,115,038股Twitter股票，按最新收市價計算，總值37.1億美元。

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責任編輯：梁浩碩