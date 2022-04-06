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【新冠藥物】開拓藥業股價抽升1.3倍　宣布旗下普克魯胺可有效降低住院或死亡率、並可顯著持續降低新冠病毒載量

股市 09:35 2022/04/06

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【新冠藥物】開拓藥業股價抽升1.3倍　宣布旗下普克魯胺可有效降低住院或死亡率、並可顯著持續降低新冠病毒載量

開拓藥業 （09939） 宣佈新冠藥物普克魯胺治療輕中症非住院新冠患者III期臨床試驗的關鍵數據結果，發現普克魯胺可有效降低住院或死亡率，並可顯著持續降低新冠病毒載量。開拓藥業股價今早開16.06元後迅速走高，一度大升逾2倍，最高見46元，現升1.3倍報32.35元。

集團去年12月24日完成全球733名受試者入組，在所有隨機且服藥至少1天的受試者中相應保護率為50%；在完成服藥大於1天的受試者中相應保護率為71%；在完成服藥大於7天的受試者中相應保護率為100%。

症狀改善方面，普克魯胺組較對照組可更好地改善新冠肺炎的部分相關症狀如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天，又從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量。

整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9%及普克魯胺組9.6%，其中大部分為輕度，最常見的不良事件為眩暈（對照組及普克魯胺組均為1.1%），其餘任何一種不良事件發生率均少於1%。研究中未發生任何嚴重不良事件。

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編輯:姚卓然

港股 開拓藥業－B（09939） 治療 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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