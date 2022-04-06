【ET財經早點1分鐘】納指急跌逾2%憂儲局5月縮表 港股ADR約跌200點阿里美股低港4%

市場憂慮美國收水步伐加快，不僅預期在儲局下次的5月議息會議加息0.5厘，亦預期會啟動縮減資產負債表。

儲局候任副主席布雷納德表示，降低通脹至關重要，將會通過一連串加息來收緊貨幣政策，並在5月會議上盡快開始縮表。三藩市聯儲銀行行長戴利在另一個場合亦贊同5月開始縮表。

美國10年期債息升至2.555厘。科技股急跌，納斯達克指數收市報14204點，跌328點，跌幅近2.3%，創1個月最大跌幅。

標準普爾500指數收市報4525點，跌57點，跌幅約1.3%，道瓊斯指數收市報34641點，跌280點，跌幅0.8%。

歐擬制禁俄煤炭進口 價值每年40億歐元

在烏克蘭指控俄羅斯殺害平民後，歐洲反應激烈，除了多個國家驅逐俄國外交大使或使館人員後，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，提議禁止從俄羅斯進口煤炭，以直接回應報道。

煤炭進口禁令價值將達每年40億歐元，並提議禁止大部分俄羅斯卡車和船隻進入歐盟。歐盟也將就對俄羅斯石油採取行動而進行辯論，措施和煤炭進口禁令需要歐盟27個成員國的一致同意才能實行，馮德萊恩本周將訪問基輔。

港股ADR約跌200點 阿里美股低港4%

中概股下跌，納指金龍中國指數在周一大升百分之七後，周二跌百分之五。藍籌股ADR較周一收市價普遍下跌，阿里巴巴 （09988） 美股低百分之四，美團 （03690） ADR低百分之三，騰訊 （00700） ADR低百分之二，整體相當於恒指約跌200點。

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