【投資心理學】股市的囚徒困境 點解會令大家最後齊齊輸?

如果有曾經修讀心理學的讀者都一定聽過「囚徒困境」(Prisoner's dilemma)，是博弈論中一個最經典的例子，這個相關學說雖然已經有超過五十年的歷史，但仍然可以在我們現實生活中發現，包括在政治、經濟和社會等，下文便會略作介紹。

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經典的囚徒困境

這個理論是在50年代被提出的，主要是警察捉了A和B兩名嫌疑犯，兩個分別關在單獨的房間審問，警察知道兩人都有罪，但都沒有證據，因此希望其中一人可以把事件供出，於是警察向兩人建議「如果兩人都保持沉默，各判1年、兩人都互相檢舉，各判3年、如果其中一人認罪和檢舉對方，另一方保持沉默，此人將會獲得釋放，另一人判5年。」

在囚徒困境中，如果最理想應該兩人都保持沉默，各被判一年；但在現實中，每個人都會以自己利益為主，不會考慮另一參與者的利益。加上A與B都是分開關在獨立的房間，所以他們不知道對方的選擇、甚至在可以交流的情況下，也不清楚對方所言是否真實。

減價戰

在現實生活中也有不少囚徒困境的例子，最常見便是「減價戰」，大陸幾年前曾經出現一波「共享單車」的熱潮，甚至被稱為新四大發明之一，初時大陸主要有兩間公司佔有市場，分別是摩拜和OFO，後來也有其他共享單車加入市場，他們都以「便宜的租金」去吸引客戶，為了留住客戶，其他公司也要跟隨，造成「減價戰」，最終不少公司都一直「燒錢」，現時大部分的共享單車公司也已經結業或已賣盤。

中美貿易戰

美國前特朗普在任內提倡American First, 因為與中國之間的貿易逆差，而和中國展開貿易戰。在最好的情況下，雙方都按關稅達成共識，向對方收取合理的關稅，令各自商品繼續流通，也令消費者不需要承擔高昂的費用。但最終雙方互相以懲罰方式互相加關稅，互相指責對方的不是，以保護自己的商品，對方也會作出同樣反應 (加稅)，從而引起貿易戰，除了令自己商品外銷減少外，對自身經濟也有負面影響 (通脹) 。

股票市場

在股票市場中，每一個投資者都是獨立個體，不會知道其他投資者的決定，在股價升時怕「買唔切」、在股票下跌時怕「走唔切」，正如去年在美股出現的GME事件，當時不少對沖基金都造空了GME的股價，有網民號召其他股民買入GME股票而不賣出，令對沖基金被逼要補倉，令GME股價曾經較最低點升了190倍，但當時也有散戶在期間大賺了一筆，與令對沖基金無法平倉的「初衷」背道而馳。

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記者：陳佳恩