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【開市9點半】北水今重新開閘　Tesla馬斯克登上全球首富寶座

股市 06:30 2022/04/06

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福布斯2022全球富豪榜出爐，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）以2190億美元身家，躋下亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos ），登上全球首富寶座。同時，馬斯克繼披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權後，Twitter宣布任命馬斯克為董事會成員。

另外，今日北水重開，港股已由3月低位反彈23%，分析預期，港股估值修復行情將會延續，而且今季內地政策政策也會加碼，建議部署高息股及低估值的績優股，後市要留意三因素，1）監管政策進展及地緣政治緊張局勢，2）內地疫情對經濟增長的影響，3）穩增長政策力度的時間。

重點新聞：

1） 【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中港6名富豪晉身百大之列

2） 【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事：「未來數月推重大改進」　Twitter盤前再升近10%、股權曝光後曾發起公投

3） 【基全看法】貝萊德：啟動加息後價值股往往表現良好　投資者要為「新世界秩序」做好準備

4） 【LME鎳亂象】摩通據報重新盡職調查部分客戶　傳青山控股曾欠10億美元補孖展

5） 【柬埔寨賭王】金界控股創辦人曾立強及三兒子同時擔任行政總裁　誰是真正話事人？

6） 【內房危機】佳兆業與招商蛇口、長城資產簽戰略協議　助合營及資產收購

7） 【恒大3333】恒大據報與債權人達成協議　同意資訊共享和支付顧問費

8） 【鱷王觀點】達利奧：美國經濟可能將陷入滯脹　對經濟能否軟着陸存疑

9） 【烏克蘭戰爭】美國據報收緊俄羅斯禁令　迫俄債三揀一

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 經濟 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

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