【理財智慧】移民後受唔受保? 原來離開香港時間都會影響到索償

近年，香港愈多愈多虛擬的保險公司，除了同類型的保險產品較一般保險公司便宜外，也更趨專門化。除了保費便宜外，同時投保也十分簡單，只需要透過網上申請投保、再上傳身份證和信用卡等，便會成功投保。但是即使投保簡單，也要留意當中的細節。

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移民終止受保

最近有網民發現，如果購買保泰保險(Bowtie) 的產品，被發現如果投保人離開香港183日後，保險便會被終止，甚至險釀成「公關災難」。在事件後，保泰保險已決定修改「居住地變更條款」的修訂，不會因為居住地變更（受制裁國家/地區除外）而被取消，但也要及時向保險公司更新資料，而有關條款也於2022年5月生效。

境外買保險

現時不少保險公司都可以透過網上投保，但如果投保人在投保的時候不在香港，到時索償的時候，可能便會被拒。因為根據現時的規定，會向投保人查問「是否香港居民」、「是否身處香港」、「是否美國居民」，投保人應該以當時最高成信去回應問題，因為根據現時的要求，投保人在投保需要身在香港。有些保險經紀為了確認投保人身處香港，會要求投保人分享位置作核實。同時，除了危疾和人壽保險外，如果讀者是買了醫療保險，需要留意保單的細節，因為有保單有列明如果投保人離開香港達一定日數，保單可以「保唔足」。

經紀需要身在香港

除了投保人外，同時也要投保險經紀或中介人為投保人申請保險時需要身在香港。正如前面提及，因為疫情原因，不少保險經紀都可能透過網上軟件與投保人解釋保單，再透過網上簽單。如果被發現投保時經紀身在海外，投保人有權向保監會投訴。

移民要如何做

如果保單持有人決定移民海外，可以考慮向保險經紀了解哪一張保單不會受保、了解保單的收入是否需要報稅 ( 例如投資相連保險的收入) 、是否需要向保險公司更改居住地等，以免到時保險公司因為不同原因而拒絕索賠、保險公司也可能因為居住地的不同會更改保費，因此投保人要留意。

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記者：陳佳恩