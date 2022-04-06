  • 22°C
香港時間 : 2022406日 (三) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】移民後受唔受保? 原來離開香港時間都會影響到索償

理財智慧 19:55 2022/04/06

分享：

近年，香港愈多愈多虛擬的保險公司，除了同類型的保險產品較一般保險公司便宜外，也更趨專門化。除了保費便宜外，同時投保也十分簡單，只需要透過網上申請投保、再上傳身份證和信用卡等，便會成功投保。但是即使投保簡單，也要留意當中的細節。

同場加映: 【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

移民終止受保

最近有網民發現，如果購買保泰保險(Bowtie) 的產品，被發現如果投保人離開香港183日後，保險便會被終止，甚至險釀成「公關災難」。在事件後，保泰保險已決定修改「居住地變更條款」的修訂，不會因為居住地變更（受制裁國家/地區除外）而被取消，但也要及時向保險公司更新資料，而有關條款也於2022年5月生效。

境外買保險

現時不少保險公司都可以透過網上投保，但如果投保人在投保的時候不在香港，到時索償的時候，可能便會被拒。因為根據現時的規定，會向投保人查問「是否香港居民」、「是否身處香港」、「是否美國居民」，投保人應該以當時最高成信去回應問題，因為根據現時的要求，投保人在投保需要身在香港。有些保險經紀為了確認投保人身處香港，會要求投保人分享位置作核實。同時，除了危疾和人壽保險外，如果讀者是買了醫療保險，需要留意保單的細節，因為有保單有列明如果投保人離開香港達一定日數，保單可以「保唔足」。

經紀需要身在香港

除了投保人外，同時也要投保險經紀或中介人為投保人申請保險時需要身在香港。正如前面提及，因為疫情原因，不少保險經紀都可能透過網上軟件與投保人解釋保單，再透過網上簽單。如果被發現投保時經紀身在海外，投保人有權向保監會投訴。

移民要如何做

如果保單持有人決定移民海外，可以考慮向保險經紀了解哪一張保單不會受保、了解保單的收入是否需要報稅 ( 例如投資相連保險的收入) 、是否需要向保險公司更改居住地等，以免到時保險公司因為不同原因而拒絕索賠、保險公司也可能因為居住地的不同會更改保費，因此投保人要留意。

 

同場加映: 【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
Bowtie 疫情 產品 經濟 保險公司 保險經紀 香港經濟日報 移民 保險產品

上一篇文章

【WWDC】蘋果全球開發者大會6月舉行 傳聞最強Mac機登場

下一篇文章

【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款