【新冠疫苗】Moderna跌逾4%　據報近4億劑非洲疫苗訂單遭拒絕

▲ Moderna跌近4% 據報近4億劑非洲疫苗訂單遭拒絕

據外電報道指，非洲聯盟（African Union）以及疫苗推廣團體Covax等決定在第二季度及其後，不再採購Moderna（莫德納，美：MRNA）更多的疫苗，因現時發展中國家正在致力處理已經接收的疫苗供應，以提高當地群眾的接種率。

Moderna股價現跌4.2%，報165.34美元。

據報道指，非洲聯盟同意在今年第一季度購買5000萬劑新冠疫苗用於交付，但55個成員國選擇，不在第二季度採購6000萬劑疫苗。同時，Covax亦決定不在第三季度及第四季度分別採購1.66劑疫苗。

據報道指，過往捐贈予非洲的疫苗，因在送達前沒有通知及疫苗本身的保質期較短，令疫苗接種在非洲普及變得更加困難。

此外，報道引述南非公共衛生醫學專家Abdool Karim指，由於現時的疫苗供應超過需求，再加上未來陸續有更多的新冠疫苗面世，政府在與疫苗供應商的採購條款有更多的要求。

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