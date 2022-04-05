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【內房危機】內地多城進一步放鬆調控　涉鬆限購、降首付、購房補貼等

股市 22:36 2022/04/05

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內媒報導，今年以來逾60個城市發佈了過百次房地產相關政策，主要涉及針對性放鬆限購政策。

內媒報導，3月份以來，包括鄭州、哈爾濱、青島、福州、衢州、秦皇島在內的城市，都鬆綁或取消了限購限售政策，反映內房調控放鬆進入新階段。調控放鬆由此前的僅降低首付，改為對限購、限貸、限價、限售、限商的「五限」政策鬆綁。

報導指出，今年以來逾60個城市發佈了過百次房地產相關政策，主要涉及針對性放鬆限購政策、降低首付比例、發放購房補貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等。近日，衢州市取消限購，鬆綁限售政策，是全國第一個限購、限售政策同時放寬的城市。甘肅省蘭州市近日亦降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆區域限購以及限售條件。

蘭州市將降低個人購買住房門檻，個人通過銀行和公積金貸款購買首套住房，最低首付款比例降至不低於20%，二套住房最低首付款比例降至不低於30%。同時，當地將加大個人住房按揭貸款發放力度，引導金融機構按照監管規定實施貸款利率優惠政策。對擁有一套住房並已結清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買住房的買家，金融機構將執行首套房貸款政策。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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