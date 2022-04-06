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【即時配送】順豐同城：目標每年毛利率提升兩至三個百分點　個人服務及近場電商配送發展潛力大

股市 09:00 2022/04/06

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內地第三方即時配送服務供應商順豐同城 （09699） 去年毛利率成功由負轉正，順豐同城首席財務官曾海林表示，目標未來每年提升毛利率兩至三個百分點，有信心好快做到盈虧平衡，並認為內地即時配送物流賽道仍在發展期，近場電商及個人服務的業務發展潛力大。

順豐同城去年首度錄得毛利9480萬，CFO：料明年業務虧損收窄，看【下一頁】

順豐同城去年營運成本按年大增逾60%。曾海林接受訪問時稱，目前逾90%營運成本來自騎手，當公司收入愈大，成本的絕對值必然增加，但透過規模效應、科技應用及平均訂單單價提升，將成本逐漸降低。

曾海林提到，公司沒有固定成本，主要是支付佣金，透過打造全場境業務，包括同城零售、近場電商及近場服務，以及最後一公里配送服務，騎手每日由早上至凌晨都能接到訂單，確保了他們每日收入，並可將每張訂單的佣金降低。

在科技應用上，對消費者的同城配送訂單通常有7至10公里的距離，透過電腦系統，可將不同場境但同一路線的其他訂單合併，故目前併單率亦上升較快，有助降低成本。

定制化服務訂單較標準化產品高10%

另一方面，曾海林指，由於商家講求服務質量，故公司為重點客戶提供定制化服務，例如設立「駐店騎手」，平均訂單單價可較標準化產品高10%，同時，公司亦會在重點客戶周邊發展網絡，並形成一批「靈活騎手」，將駐店騎手及靈活騎手混合使用。

目前公司在餐飲外賣業務佔收入約4成。曾海林稱，希望將佔比維持在30%至50%，「哪怕毛利較低，但可養到騎手」，因餐飲服務屬高頻需求，近場零售或個人服務則較為低頻。他又透露，公司重點客戶的生意有正毛利，中小型客戶則在「鋪網絡」階段，故仍然蝕錢，但毛利率已由2020年負10%收窄至中個位數，對消費者的同城配送服務亦有正毛利。

至於對商家及消費者的配送服務的營運策略截然不同，商家更講求服務質量，故主要提供定制化方案，對消費者則主要以市場營銷為導向，吸引市民在APP下單，故網絡完善非常重要也是行業壁壘。

即時配送行業仍在發展期

問及行業前景，曾海林指，內地即時配送賽道仍在發展期，標準產品價格競爭仍然激烈，且暫時未有公司可在全場景配送上突圍而出，順豐同城將繼續拓展配送網絡，因有成熟的網絡才能服務做更多場景。隨個人收入提升，他指，近場服務配送需求增加，並且留意到近場電商的發展潛力大，因該領域未有相對強勁的競爭對手，將會同步發展相關領域。

另外，現時順豐控股佔順豐同城的收入約30%，主要最後一公里服務的合作。曾海林指，公司未來發力點多，將更強調外來訂單，不排除未來來自順豐控股的收入佔比會下降。

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港股 經濟 順豐同城（09699）

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