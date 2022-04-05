【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中港6名富豪晉身百大之列

▲ 福布斯2022全球富豪榜出爐，全球首富是Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）。

福布斯2022全球富豪榜出爐，今年全球合共有2668位億萬富豪，較去年減少87人。福布斯指受累俄烏戰爭，俄羅斯較去年少了34位億萬富豪，而中國則因政府收緊互聯網企業監管，有87名億萬富豪跌出該榜。美國仍然是全球最多億萬富豪的國家，合共有735人。連同港澳在內，中國連同港澳是第二多億萬富豪的國家，佔607人。

全球首富是Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ），坐擁2190億（美元，下同）身家，他由去年的第二位上升至今年的第一位；與馬斯克位置對調的是去年全球首富、今年排第二的亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos ），財富達1710億元；LVMH集團行政總裁Bernard Arnault及其家族以1580億元身家排第三，排名按年不變。

第四至第十位依次是微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）（1290億元）；股神巴菲特（1180億美元）；前稱Google的Alphabet（美：GOOG）創辦人之一Larry Page（1110億元）；Google另一創辦人Sergey Brin（1070億元）；甲骨文（美：ORCL）聯合創辦人、CEO兼首席技術官Larry Ellison（1060億元）；微軟前CEO Steve Ballmer（914億元）；印度信實工業主席兼董事總經理 Mukesh Ambani（907億元）。

李嘉誠、李兆基、吳光正儕身百大富豪

十大首富除Jeff Bezos外，今年身家均有進帳，而且除Steve Ballmer外，其餘十大首富去年均在榜上。至於去年全球第五大首富Meta（美：FB）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年則跌出十大，滑落至第15位，財富由970億元減至673億元，相信與Meta股價一年間大挫約24％有關。

福布斯2022全球富豪榜100大億萬富豪中，中港富豪各佔3名。中國方面，農夫山泉（09633）董事長兼總經理鍾睒睒以657億元身家排名第17；寧德時代創辦人曾毓群排第29位，擁448億元財富；騰訊（00700）主席馬化騰有372億元身家，排第34位。香港富豪少不了有排37位的長和（00001）資深顧問李嘉誠、排39位的恒地（00012）創辦人李兆基，以及九龍倉集團（00004）前主席吳光正，三人分別有348億元、326億元及170億元身家。

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