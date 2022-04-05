【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港

衞生署在今日（4月5日）衞生署記者會上表示，卡塔爾航空來自多哈的客機及國泰航空來自英國曼徹斯特的客機，分別發現3宗或以上感染個案，觸發航班熔斷機制，明日（4月6日）起須禁止抵港7天至下星期二（4月12日）。其後在傍晚衞生署衞生防護中心再度更新名單，再多兩班航班禁抵香港。

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以下航空公司從同一地點抵港的客機將被禁止着陸香港7天

1. 新加坡航空營運於4月1日由新加坡飛抵香港的航班（SQ894）（禁止在4月5日至11日期間從新加坡着陸香港）

2. 馬來西亞航空營運於4月3日由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的航班（MH072）（禁止在4月5日至11日期間從吉隆坡着陸香港）

3. 卡塔爾航空營運於4月4日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）（禁止在4月6日至12日期間從多哈着陸香港）

4. 國泰航空營運於4月4日由英國曼徹斯特飛抵香港的航班（CX216）（禁止在4月6日至12日期間從曼徹斯特着陸香港）

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衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，目前輸入個案情況仍然在政府預期之內，當局會繼續嚴守防堵輸入個案，並密切注視全球疫情。

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記者：鄭日棱