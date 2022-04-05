▲ 【全球債務】標普報告：今年全球主權債務將達10.4萬億美元 較疫情前高出近三分之一

全球評級機構標準普爾發表報告指，2022年全球主權債務將達到 10.4萬億美元，較疫情前的平均水平高出近三分之一。標普表示，儘管經濟復甦，但由於債務延期要求較多及烏克蘭戰爭，主權債務將保持高位。

標普表示，雖然137個國家今年將貸款相當於 10.4 萬億美元，較2020 年減少 30%，但總體數字比 2016 年至 2019 年期間的平均水平高出三分之一。

標普：政府融資成本提高 不利部分低增長、高利率主權國家

標普分析認為，收緊貨幣環境將推高政府融資成本，將讓那些無法重啟增長、正減少對外匯融資的依賴以及平均利率已經非常高的主權國家帶來額外的困難。標普料，截至今年年底，歐洲、中東和非洲（EMEA）的新興經濟體貸款將增加2530億美元至3.4 萬億美元。

標普分析師預測，最近尋求國際貨幣基金組織（IMF）援助的埃及將超過土耳其，成為EMEA地區最大的主權債務發行國，發行價值 730 億美元的債券。

標普料肯尼亞、埃及和日本需要延期債務比例較高

標普分析師表示，在全球較大的國家中，肯尼亞、埃及和日本在今年需要延期的債務佔比較高，埃及和肯尼亞的短期債務分別佔其總債務存量的26%和 30% .

摩根大通分析師周一曾發表報告稱，新興市場的企業違約率今年可能達到 8.5%，是俄羅斯入侵烏克蘭之前預期的 3.9% 的兩倍多，也是全球金融危機以來的最高水平。

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