【中美貿易】美國稱將重新調整與中國的經貿關係 重申：無意與中國脫鉤

正在新加坡訪問的美國貿易代表戴琪周二（5日）接受彭博社專訪時稱，美國正在重新調整與中國的經貿關係，解決供應鏈等問題，並非尋求與世界最大經濟體之一的中國脫鉤。

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戴琪表示，拜登政府的政策焦點是「全球經濟的調整」，當中包括解決供應鏈缺乏透明度、問責制和多樣性等問題，她指：「我會把重點聚焦於我們試圖帶來的改變，這些變化並不是終止貿易或貿易分離，而是為貿易帶來改革和更具戰略性的方法。」，訪問當戴琪仍然未有為如何與中國打交道提供的具體內容，僅表示她正在尋求「為美國的經濟參與者提供獎勵措施，創造動力，以確保美中貿易關係的平衡與公平。」

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同日，戴琪與新加坡總理李顯龍進行了會面，會面內容包括： 數位經濟、多邊主義等議題。李顯龍接受訪問時稱，新加坡相當歡迎 美國通過印太經濟框架加強與本區域的經濟聯繫。

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記者：鄭日棱