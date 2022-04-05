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【中美貿易】美國稱將重新調整與中國的經貿關係 重申：無意與中國脫鉤

環球政經 21:11 2022/04/05

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正在新加坡訪問的美國貿易代表戴琪周二（5日）接受彭博社專訪時稱，美國正在重新調整與中國的經貿關係，解決供應鏈等問題，並非尋求與世界最大經濟體之一的中國脫鉤。

【俄烏沖突】法國官員指歐盟將對俄推行新一輪制裁 預計將於周三實施【下一頁

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

戴琪表示，拜登政府的政策焦點是「全球經濟的調整」，當中包括解決供應鏈缺乏透明度、問責制和多樣性等問題，她指：「我會把重點聚焦於我們試圖帶來的改變，這些變化並不是終止貿易或貿易分離，而是為貿易帶來改革和更具戰略性的方法。」，訪問當戴琪仍然未有為如何與中國打交道提供的具體內容，僅表示她正在尋求「為美國的經濟參與者提供獎勵措施，創造動力，以確保美中貿易關係的平衡與公平。」

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你

同日，戴琪與新加坡總理李顯龍進行了會面，會面內容包括：數位經濟、多邊主義等議題。李顯龍接受訪問時稱，新加坡相當歡迎美國通過印太經濟框架加強與本區域的經濟聯繫。

【消費券2022】麥當勞推出三款全消費券套餐優惠券 最平低至25元可享超值套餐【下一頁

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記者：鄭日棱

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