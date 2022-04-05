  • 21°C
香港時間 : 2022405日 (二) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】「建造業疫苗通行證」第二階段將於14日實施 所有進入工地人士均須接種兩劑疫苗

理財智慧 19:58 2022/04/05

分享：

疫苗通行證是政府防疫抗疫措施之一，目的是鼓勵更多人接種疫苗，以保障市民的健康。在政府向部分處所實施疫苗通行證的同時，議會和業界持份者亦率先在全港工地實施建造業疫苗通行證，第一階段已於3月7日開始試行，而第二階段則會在本月14日實施。

【室內設計】夫婦僅用18.4萬「輕裝修」 打造337呎輕奢風家居【下一頁

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

屆時所有進入工地人士須接種最少兩劑新冠疫苗，政府表示，至今99%的工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率亦高達95%，相信在完成疫苗通行證後，工友可以更安心上班。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

發展局局長黃偉綸撰文時表示，建造業是香港經濟的重要支柱之一，從業人口眾多。我非常感謝議會和業界率先推行多項防疫抗疫措施，包括為有需要的工友處理申請及派發現金援助的工作，協助建造業共渡難關。

【消費券2022】麥當勞推出三款全消費券套餐優惠券 最平低至25元可享超值套餐【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
疫情 行業 疫苗通行證 疫苗 香港 建造

上一篇文章

【內房危機】佳兆業與招商蛇口長城資產 訂立戰略合作協議

下一篇文章

【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款