【疫苗通行證】「建造業疫苗通行證」第二階段將於14日實施 所有進入工地人士均須接種兩劑疫苗

疫苗通行證是政府防疫抗疫措施之一，目的是鼓勵更多人接種疫苗，以保障市民的健康。在政府向部分處所實施疫苗通行證的同時，議會和業界持份者亦率先在全港工地實施建造業疫苗通行證，第一階段已於3月7日開始試行，而第二階段則會在本月14日實施。

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屆時所有進入工地人士須接種最少兩劑新冠疫苗，政府表示，至今99%的工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率亦高達95%，相信在完成疫苗通行證後，工友可以更安心上班。

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發展局局長黃偉綸撰文時表示，建造業是香港經濟的重要支柱之一，從業人口眾多。我非常感謝議會和業界率先推行多項防疫抗疫措施，包括為有需要的工友處理申請及派發現金援助的工作，協助建造業共渡難關。

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記者：鄭日棱