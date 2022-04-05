【Twitter】馬斯克入股Twitter有古怪？　外媒分析：或成SEC調查把柄

▲ 【Twitter】馬斯克入股Twitter有古惑？ 外媒分析：或成SEC調查把柄

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克再向投資界投震撼彈，周一申報持有社交平台Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權，成為Twitter單一最大股東。不過，外媒分析馬斯克申報方式，指出馬斯克申報時間、未在文件聲明「被動」以至入股後所發的帖文，都可能違反美國證交會（SEC）規定。

馬斯克活躍於Twitter平台，帖文偶爾成為SEC調查把柄，馬斯克上月就要求法院取消他和SEC所達成的欺詐和解，而馬斯克Twitter上的帖文正正是SEC起訴關鍵。

律師：馬斯克三方面或觸SEC規則

《華爾街日報》引用SEC前律師David Rosenfeld 分析，馬斯克在三大方面或觸動SEC神經：

1.申報日期有延遲

馬斯克披露文件顯示，他於3月14日正式持股7350萬股或9.2% Twitter股權。按SEC規定，投資者持有一家上市公司逾5%股權後，要在10個曆日內對外披露。

2. 披露文件未聲明「被動」

馬斯克以「13G文件」公告，該文件分類只限被動投資者，相當於該投資者不會尋求改變或影響公司管理。不過，馬斯克在文件的投資者分類聲明只列「不適用」，未有明確表明身份。

3. 入股後帖文或違「被動投資者」

馬斯克3月14日入股Twitter，3月25日發起帖文，要求網民投票是否認同Twitter遵循言論自由的原則。Rosenfeld分析，馬斯克行動如激進投資者（activist investors），與其申報的文件分類不同。

Tesla 創辦人馬斯克稱正認真考慮建立新社交平台 質疑Twitter未遵守言論自由，可見【下一頁】

Rosenfeld形容，馬斯克一邊指控SEC無端針對他，一邊直接違反簡明規則，對他並不有利。

不過，另一律師Howard E. Berkenblit認為，單憑馬斯克3月25日帖文，難證他有意影響Twitter 營運，但SEC可以要求馬斯克更詳細解釋。

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