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【好想去旅行】日商務酒店變陣　「電競住宿」體驗冀助復甦

商業 19:49 2022/04/05

分享：

日本的地方商務酒店變陣，改建「電競住宿」房間體驗冀助復甦。 （Hotel Ascent圖片）

受疫情大流行影響，日本各地酒店業蕭條，位於福島縣南部磐城市的「Hotel Frontier Iwaki」，受到啟發改建一部分房間，以「電子競技」為主題，希望改善入住率及活化地方經濟。

【空中巴士】爭端近一年仍未解決　空中巴士3度取消卡塔爾航空A350訂單

日本酒店集團Hotel Ascent旗下有6間商務酒店位於靜岡、福島及北海道等地，在疫情大流行下企業減少跨地域出差安排及限制入境旅行，對酒店入住率和當地經濟皆造成打擊。該企冀望與地方居民協力，向訪客傳遞當地的魅力所在，提供不同體驗，刺激疫後復甦。並有留意到電競咖啡館、電競中心、電競酒店等在都市圈如東京、大阪、名古屋等地普及，但外圍城市並不存在同類服務，決定以補貼業務改建部分酒店房間提供電競服務，設有高規格電腦。資料顯示磐城市「Hotel Frontier Iwaki」的電競迷你雙床房間收費為每晚1萬日圓起（約港幣636元）。

創意受中學生啟發

該企在偶然機會下，留意到總公司所在的靜岡浜松市浜松學藝高中，在市內推廣電競文化運動所啟發，與公司「緊貼地域」的概念吻合，遂與該校師生合作，施工前後獲得該校的電競部及美術課程學生來回溝通協助，針對年輕世代設計房間及電腦配置等。

【好想去旅行】日本成田機場完成擴建　為疫後旅客重臨做好準備

責任編輯：王浩賢

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