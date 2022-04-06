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倫敦樓價有幾貴？1房貴過法國12房大宅

環球社會熱點 09:05 2022/04/06

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英國倫敦樓價高企，當地1房售價甚至較法國豪華莊園還要貴。法國東北部小鎮其中一個別墅正在放售，整座設有12間睡房、花園及游泳池的大宅，售價只是約25.2萬英鎊（259萬港元），比倫敦1房單位價錢還要便宜。

泰國廉航愚人節開玩笑惹禍 被指侮辱泰王最高判15年 【下一頁】

法國小鎮Melay風光如畫，綠草如茵，最近有豪華別墅放售，吸引市場目光。大宅佔地達4,223平方呎，裝潢新簇企理，設有12間睡房、9間浴室、附有開放式起居及用餐地方、設施齊全的廚房，方便屋主招待朋友到訪，享用相聚時光。豪宅少不了花園及游泳池，甚至有私人酒吧及鄉村風格的戶外休憩空間。

地產公司資料指，大宅售價約為25.2萬英鎊（259萬港元）；現時作民宿出租用途，新買家可以照樣放租，或收回自住。據悉這座大宅深受旅客歡迎，預訂經常爆滿。

英國擴大感染症狀列表 新增9項 【下一頁】

相比之下，英國北倫敦Enfield兩房獨立屋最平要30萬英鎊（308萬港元），而且日久失修，地板牆壁發霉發黑，需要大肆修葺。倫敦1房單位平均售價亦較法國豪華大宅昂貴得多。

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責任編輯：郭麗明

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