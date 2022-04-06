【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合

港股業績期暫告一段落。除了本地股，不少中資股業績較疫情初起的2020年有顯著改善，紛紛上調派息。多隻股份最新的周息率都高於5厘，若同時買入，足以打造一個收息出糧組合。

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出現較多高息股的中資板塊首推內銀。其中多間大型內銀去年淨利息和非收息收入雙雙增加下，盈利不約而同取得雙位數增長，表現為近年最佳。相對中小內銀，大型內銀由於具備更充實的資本，更有力延續高派息。除了高估值的招行(03968)外，其他6間大型內銀股的周息率最少達5厘，農行(01288)和中行(03988)更擁8厘息。

無獨有偶，同樣已放榜的3大電訊股也派息慷慨，最新周息率皆逾6厘。當中中移動(00941)更宣布，未來3年逐步把派息比率提高至70%。大行摩通亦認為另一電股中國電信(00728)明年派息比率或增至70%，屆時高息率或接近9厘。

9大高息內銀及電訊股一覽：

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