  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (三) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合

股樓投資 13:39 2022/04/06

分享：

港股業績期暫告一段落。除了本地股，不少中資股業績較疫情初起的2020年有顯著改善，紛紛上調派息。多隻股份最新的周息率都高於5厘，若同時買入，足以打造一個收息出糧組合。

【內房危機】佳兆業與招商蛇口長城資產 訂立戰略合作協議  詳情請看【下一頁

出現較多高息股的中資板塊首推內銀。其中多間大型內銀去年淨利息和非收息收入雙雙增加下，盈利不約而同取得雙位數增長，表現為近年最佳。相對中小內銀，大型內銀由於具備更充實的資本，更有力延續高派息。除了高估值的招行(03968)外，其他6間大型內銀股的周息率最少達5厘，農行(01288)和中行(03988)更擁8厘息。

無獨有偶，同樣已放榜的3大電訊股也派息慷慨，最新周息率皆逾6厘。當中中移動(00941)更宣布，未來3年逐步把派息比率提高至70%。大行摩通亦認為另一電股中國電信(00728)明年派息比率或增至70%，屆時高息率或接近9厘。

9大高息內銀及電訊股一覽：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【反擊？】傳蔚来考慮做手機 董事長：做手機為對抗Apple  詳情請看【下一頁

同場加映【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

工商銀行（01398） 港股

下一篇文章

【券商點睇】安信稱產能持續釋放助業績增長 首予金力永磁增持評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款