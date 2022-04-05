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【柬埔寨賭王】金界控股創辦人曾立強及三兒子同時擔任行政總裁　誰是真正話事人？

股市 19:00 2022/04/05

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【柬埔寨賭王】金界控股創辦人曾立強及三兒子同時擔任行政總裁　誰是真正話事人？

柬埔寨博彩公司金界控股 （03918） 宣布高級管理層調任，創辦人兼馬來西亞丹斯里曾立強（Chen Lip Keong）由行政總裁職位調任至高級行政總裁，而曾立強三位兒子：曾羽鋒、Chen Cherchi及Chen Yiy Hwua分別獲委任為營運行政總裁、財務兼庫務行政總裁及酒店行政總裁，周二（5日）起生效，意味金界控股將同時擁有四位曾氏CEO。

金界控股稱，現時74歲曾立強將通過提供方向及策略以及監督集團的日常營運，繼續積極、領導及管理集團；四位「曾氏CEO」將作為一個團隊共同領導及管理集團。

曾立強另一兒子Chen Yepern將繼續負責ESG

曾立強另一兒子、金界控股現任行政總裁辦公室董事總經理Chen Yepern先生將繼續領導環境、社會及管治（ESG）事務。

現年41歲的曾羽鋒早在2005年加入金界控股擔任創辦人行政助理職務；34歲的Chen Cherchi則於2016年加入金界控股，起初同樣擔任創辦人行政助理職務；而42歲的Chen Yiy Hwua則在2005年加入成為金界控股IPO 團隊，其後一度離開，2012年返回金界擔任投資者關係主任。

Timothy Patrick McNally繼續任金界主席

金界控股補充， Timothy Patrick McNally將繼續擔任公司主席，Philip Lee Wai Tuck將繼續擔任執行副主席及倪維業先生繼續擔任營運總監。而張競文由資本企業融資及投資董事調任及獲委任為財務總監；陳善尊由財務總監調任為創辦人辦公室財務總監。

【柬埔寨博彩】金界控股首季EBITDA按季飆八成　日均博彩淨收入107.8萬美元按季多三成

【烏克蘭戰爭】金界連跌5日今再跌逾3%　宣布無限期暫停俄羅斯海參崴博彩度假村項目

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元　博彩總收入跌逾七成至2.24億美元

港股 博彩 馬來西亞 柬埔寨 金界控股（03918）

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