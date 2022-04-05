【VC創投】紅杉資本「一哥」Doug Leone退休　由歐美業務負責人Roelof Botha接棒

▲ 紅杉資本「一哥」Doug Leone退休 由歐美業務負責人Roelof Botha接棒

紅杉資本全球高級執行合夥人Doug Leone宣布將在今年7月退休，由現任的紅杉美國及歐洲負責人Roelof Botha接任成為全球高級執行合夥人，並繼續負責美國及歐洲的業務。至於中國業務，則繼續由全球執行合夥人兼紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬負責。

Doug Leone在聲明中表示，Roelof Botha在2003年加入紅杉資本，並在2017年加入至管理層，其過往推動投資的公司包括Instagram、YouTube、Square、MongoDB、Natera等。

據聲明中指，Roelof Botha未來將負責制定整體投資基調，以及監督全球集中職能，包括合規、財務及文化。此外，Roelof Botha亦將繼續領導美國及歐洲業務。而其餘不同業務線將繼續由各自管理合夥人獨立負責。

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