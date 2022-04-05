【內房危機】佳兆業與招商蛇口長城資產 訂立戰略合作協議

被傳出現資金壓力的內房股佳兆業(01638)宣布，分別和央企招商局集團旗下的發展商招商蛇口(深：001979)和大型國有資產管理公司之一的長城資產管理，訂立戰略合作協議。協議訂約方同意利用彼等各自的實力進行合作，包括佳兆業於深圳、廣州、 東莞、佛山等大灣區核心城市的城市更新儲備；招商蛇口發揮社區、商業及產業園綜合 開發優勢；以及中國長城發揮資產管理及產融結合優勢。

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佳兆業表示，合作將會包括但不限於一般原則項下的合營安排及資產收購，即在相同條件下，只要不違反相關法律 和法規，協議訂約各方應優選彼此作為首選項目合作夥伴。除物業開發外，協議訂約方須商討並加強彼等於大灣區 的文化旅遊、客輪及其他業務方面的合作。

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公司認為，訂立協議有助實現集團於大灣區的核心價值，促進城市更新項目轉型，活化商業及住宅項目資產，緩解 短期流動資金困難。 公司將會設立特別工作小組負責執行協議項下擬進行的戰略合作。

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