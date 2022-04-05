  • 21°C
香港時間 : 2022405日 (二) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】佳兆業與招商蛇口長城資產 訂立戰略合作協議

股樓投資 20:36 2022/04/05

分享：

被傳出現資金壓力的內房股佳兆業(01638)宣布，分別和央企招商局集團旗下的發展商招商蛇口(深：001979)和大型國有資產管理公司之一的長城資產管理，訂立戰略合作協議。協議訂約方同意利用彼等各自的實力進行合作，包括佳兆業於深圳、廣州、 東莞、佛山等大灣區核心城市的城市更新儲備；招商蛇口發揮社區、商業及產業園綜合 開發優勢；以及中國長城發揮資產管理及產融結合優勢。

英皇娛樂酒店擬6月 結束澳門博彩業務  詳情請看【下一頁

佳兆業表示，合作將會包括但不限於一般原則項下的合營安排及資產收購，即在相同條件下，只要不違反相關法律 和法規，協議訂約各方應優選彼此作為首選項目合作夥伴。除物業開發外，協議訂約方須商討並加強彼等於大灣區 的文化旅遊、客輪及其他業務方面的合作。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

公司認為，訂立協議有助實現集團於大灣區的核心價值，促進城市更新項目轉型，活化商業及住宅項目資產，緩解 短期流動資金困難。 公司將會設立特別工作小組負責執行協議項下擬進行的戰略合作。

同場加映  【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

佳兆業集團（01638） 港股

下一篇文章

【疫苗通行證】「建造業疫苗通行證」第二階段將於14日實施 所有進入工地人士均須接種兩劑疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款