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【美元定存】美元1年定存息最高兩厘 發鈔行齊搶美元長短錢

18:48 2022/04/05

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大小港銀齊加美元定期存款，包括上商預告清明假後（即4月6日） 再全面加息。

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全球緊盯聯儲局於5月5日議息會否重手加息0.5厘，但4月開局至今短短5天，已有5間大小港銀齊加美元定期存款加息，且不乏加幅遠超半厘，市料業界趁美國縮表收水前，先全方位搶吸長短資金。最搶眼的是，工銀亞洲於上周五（4月1日）驟加1年美元定存息0.65厘，新息率至1.4厘。交銀香港更進取，把1年期美元定存息勁升0.7厘，新報1.4厘。另一矚目點是3間發鈔行罕有輪流出擊，分別為中銀香港 （02388） 於上周六（2日）全面加美元定存短中長息，3個月期年息升0.3厘，新報0.4厘；半年期年息驟加0.4厘至0.5厘；1年息率更勁升0.5厘，報0.6厘，息率追貼滙豐（HSBC）。

龍頭發鈔行滙豐早於上周五已全方位加美元定存息，把3個月年息提高0.25厘至0.4厘；半年年息加0.3厘至0.5厘；1年期息率更上調0.35厘至0.6厘。渣打香港 （02888） 則大加3個月美元短存年息0.35厘，重上0.5厘關。

3個月人民幣定存最高息2.8厘【下一頁

若計及上周二（3月29日）已有4間大小行加美元定存息，包括上海商業銀行、富邦、星展及建行亞洲，即約一周內合共有9行齊加不同存期的年息。此外，上商已預告，明天（6日）再全面上調美元定存短中長息，當中最高息是1年期息率，從現時的1厘，再加0.1厘至1.1厘。

總結首季的美元定存市況，同業的主戰場是力吸長錢及新資金，令目前竟多達約10間銀行的1年期美元定存息已衝破1厘或以上。猶記得2月中招商永隆率先把此長息加至1厘的分水嶺，及至3月底，勇進加息的富邦，1年期息率已加至兩厘新關。緊接其後是星展的1.8厘、信銀國際的1.7厘、招商永隆的1.45厘、東亞 （00023） 及集友（存期368天）齊為1.4厘、華僑永亨的1.15厘、大眾銀行及上商的1.1厘。那邊廂，渣打香港也新推半年期年息享1厘。

另方面，西方擬加碼制裁俄羅斯，美滙指數又再直逼99。華僑永亨經濟師預計，美滙指數料於96.5到100.5區間波動。華僑銀行經濟師謝棟銘補充，市場關注美國10年期和2年期收益曲線繼續快速扁平化，並出現短暫倒掛，是2019年以來的首次倒掛。收益曲線是預測未來經濟走勢的重要參考，上次兩者曲線在2019年倒掛後不到一年，全球經濟就因疫情陷入衰退，再最上一次倒掛則出現在2006年，以及2008年金融危機。

美孳息曲線繼續倒掛【下一頁

謝棟鉻又說，正常情況下，收益率往往與時間成正比，好比在銀行存款，存5年定期的利率通常是高於1年定期，收益曲線倒掛無疑屬怪事。要理解怪事的影響，先要理清其因果。巿場有3種解讀：（1）憧憬此輪加息可能在2年以內完成，限制了未來利率的上升空間；（2）另一種解釋是從通脹角度出發，也就是預計未來兩年通脹將超過剩餘八年的通脹水平，這也使兩年期收益率高過10年期收益率；（3）也有可能受美國量化寬鬆政策的干擾，聯儲局對10年期美債的購買，或人為壓制10年期收益率，若儲局開始縮表，10年期收益率或進一步拉升。

謝棟銘相信，收益曲線倒掛的主因，是由通脹預期變化所引發，跟經濟衰退預期可能並沒有直接關係。何况10年和3個月債的收益曲線依然較陡峭，保持在190個基點左右。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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