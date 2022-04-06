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【內房危機】佳兆業與招商蛇口、長城資產簽戰略協議　佳兆業續停牌、佳兆業美好升13%

股市 10:30 2022/04/06

分享：

【內房危機】佳兆業與招商蛇口、長城資產簽戰略協議　助合營及資產收購

佳兆業集團 （01638） 陷債務危機，且未趕及3月底發布業績而停牌，但資產處置有新進展。佳兆業公布，與招商蛇口（深：001979）、四大國有不良資產資產管理公司（AMC）之一長城資產達成戰略協議，合作包括合營安排及資產收購﹐惟佳兆業未公布已有項目落實收購或合營。

佳兆業繼續停牌。佳兆業美好 （02168） 升13.4%，報9%，佳兆業健康 （00876） 升8.3%，佳兆業資本 （00936） 無升跌。

佳兆業指，戰略協議下，三方會在相同條件下，只要不違反法規，會以對方為首選合作夥伴。除了物業開發，各方也會在大灣區文化旅遊、客輪、其他業務合作。

佳兆業指，協議有利集團在實現大灣區的核心價值，促進城市更新項目轉型，活化商業及住宅項目資產，緩解短期流動資金困難。

佳兆業會成立特別工作小組，負責協議項下擬進行的戰略合作。

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港股 停牌 大灣區 招商蛇口（深：001979） 佳兆業集團（01638）

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