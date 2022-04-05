【虛擬保險】bowtie壽險移民後會被終止保單？ZA壽險加保額要等結婚？投保前要睇清條款

虛擬保險bowtie的「bowtie人壽保」早前被發現，投保人移民後會被終止保單。bowtie瞬即在facebook解釋，公司正在修訂條款，新舊客戶日後不論短期或長期移居海外，保單都可繼續生效。虛擬保險的賣點是產品程序與條款都夠簡單，所有條款都上載網上，但投保人未必留意到當中的一些細節，移民只是其中一項，對於投保之後加大保額的處理方法，不同虛擬保險公司的做法亦可以有很大分別。

「bowtie人壽保」的條款列明，投保人居住地變更到香港以外的城市或國家，並擬永久或至少連續183日居留該地，必須在不少於30日內通知公司。收到通知後，bowtie將立即終止保單，並將不計利息發還就不承保日子已繳交的保費。該條款雖然一直存在，但早前才前發現，由於香港正值移民潮，上述條款自然引起關注。

bowtie：新舊客戶日後移居海外保單繼續生效

bowtie隨即在facebook發文表示，近日收到不少有關「居住地變更」條款的查詢，但其實公司幾個月前已開始著手修訂有關條款。bowtie明言，即使受保人居住地不再是香港亦不會失去保障，新舊客戶不論日後短期或長期移居海外，保單都可繼續生效，惟保費或會於續保時按居住地而有所調整。公司已接近完成的條款修訂，原先安排在今年第二季推出，但正加速步伐並以5月推出為目標。至於現有客戶在新條款生效之前，倘居住地有變更是否就會失去保障，公司稱正彈性處理有關個案，確保受保人不會因移居而失去保障。

同樣是虛擬保險公司的blue，近期亦在facebook出post，指其「WeCare定期人壽保障計劃1」不受地區限制，移民後受益人一樣得到保單上的保障額賠償。至於另一虛擬保險公司ZA的「ZA人壽保」，同樣未有受保人改變居住地即不保的條款。

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加大保額有限制

即使如此，blue和ZA的壽險計劃均訂明，保單必須於香港特別行政區境內購買。換言之，只要投保當刻身在香港，即使移民後都仍可受保，惟投保人倘移民後才上網購買，則不符合購買條件。

另一項投保人需留意的條款是加大保額。bowtie容許投保人更改保額，惟只限在每年一次的續保日前至少30個工作日之前通知公司，再由公司批淮。blue則容許投保人從保單生效日或上一個保單周年日起計12個月內，最多兩次更改保額，但增加保額須經過核保程序。

至於「ZA人壽保」，則要受保人踏入「人生里程碑」時才可選擇增加保額，且每次保額增幅為不多於150萬元或原保額五成，以較低者為準。根據ZA的定義，「人生里程碑」是指受保人結婚、親生子女出生，或為新購買的住宅物業首次申請按揭。不過，條款列明同一受保人最多只可就兩次「人生里程碑」加大保額，而且申請時保單須最少生效兩年。

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記者：余倩敏