美國第一孫女11月白宮出嫁 爺爺拜登出錢舉辦婚宴

美國總統拜登的大孫女娜奧米將於今年11月結婚，並定於白宮舉行婚禮。白宮透露拜登夫婦將會負責娜奧米婚宴費用。娜奧米與未婚夫於4年前相識，其未婚夫今年將會於美國賓夕法尼亞大學法學院畢業。

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現年28歲的娜奧米（Naomi Biden）由拜登（Joe Biden）二子亨特（Hunter Biden）與前妻Kathleen Buhle所生。娜奧米於華盛頓任職律師，在白宮附近居住。

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娜奧米的24歲男友Peter Neal來自懷俄明州，目前正於賓夕法尼亞大學法學院修讀最後一個學期課程。兩人4年前經共同朋友介紹後相戀，於去年9月宣布訂婚。

白宮周一（4日）公布娜奧米將於11月19日舉行婚禮的消息。按照美國傳統，新娘父母或其他家庭成員會承擔婚宴費用。而拜登與妻子吉爾（Jill Biden）會負責於白宮為娜奧米及Neal舉辦婚宴。

娜奧米當日於Twitter宣布好消息時，特別感謝爺爺嫲嫲讓她與另一半能在白宮完婚。而第一夫人發言人表示婚禮慶祝活動仍處於計劃階段，白宮將於未來幾個月內公布更多細節。

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是次也是白宮時隔10多年以來，再有現任總統家庭成員於白宮舉行婚禮活動。對上一次是於2008年，時任總統喬治布殊（George W. Bush）的女兒Jenna於德州舉行婚禮後在白宮舉辦一個規模達600人的結婚派對。

拜登也按照第一家庭在白宮舉辦私人活動的傳統，自行承擔大孫女於白宮舉辦婚宴的費用。

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責任編輯：鄭錦玲